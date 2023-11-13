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В Амстердаме сорвали экомитинг Греты Тунберг — что не понравилось собравшимся

13 ноября 2023 09:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Амстердаме сорвали экомитинг Греты Тунберг — что не понравилось собравшимся
Участник экомитинга прерывает речь Греты Тунберг. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Амстердаме во время эко-митинга мужчина пытался прервать речь шведской эко-активистки Греты Тунберг. Она высказывала свои политические призывы к Израилю и Палестине.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что на экомитинг пришли около 85 тысяч человек. Грета Тунберг своими пропалестинскими лозунгами разозлила участников митинга.

"Как движение за климатическую справедливость, мы должны прислушиваться к голосам подавляющихся и борющихся за свободу и справедливость. Иначе без международной солидарности не может быть климатической справедливости", — сказала она.

Экоактивистка во время своего выступления пригласила на сцену двух женщин, одна из которых заявила, что Израиль намеренно атакует больницы и мирных жителей и "совершает геноцид". Митингующие возмущенно среагировали на выступление.

Неизвестный прервал речь Тунберг

После этого на сцену вышел неизвестный мужчина и пытался помешать ее речи, схватив микрофон. Тунберг призвала его успокоиться и принялась громко высказывать мысль о том, что, мол, на оккупированных землях не может быть никакой климатической справедливости.

"Я пришел сюда ради климатической демонстрации, а не ради политических взглядов", — заявил неизвестный.

До того как Тунберг вышла на сцену, митинг был приостановлен, поскольку небольшая группа активистов впереди толпы размахивала палестинскими флагами и скандировала пропалестинские лозунги.

Напомним, климатическая активистка Грета Тунберг удалила сообщение, в котором заявляла о смерти человечества в 2023 году. Это она написала в 2018 году.

Реакция мира на скандальную корреспонденцию экоактивистки Греты Тунберг в соцсети Х, в которой она поддержала палестинцев в войне против Израиля, не заставила себя ждать. Спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар заявил, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, фактически будет "сторонником террора".

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