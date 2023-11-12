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Грета Тунберг видалила допис, в якому заявляла про смерть людства в 2023 році

12 листопада 2023 18:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Грета Тунберг видалила допис, в якому заявляла про смерть людства в 2023 році
Кліматична активістка Грета Тунберг. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кліматична активістка Грета Тунберг видалила допис, в якому заявляла про смерть людства у 2023 році. Це вона написала у 2018 році.

Про це повідомляє New York Post.

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Видалення допису про смерть людства

Грета Тунберг стала відомою завдяки активізму та захисту природи. Вона активно бере участь у різноманітних акціях і протестах. Успіх їй принесли й гучні заяви, зокрема про смерть людства у 2023 році на тлі кліматичних змін.

У своєму дописі в соцмережі X вона посилалася на попередження професора атмосферної хімії Гарвардського університету Джеймса Андерсона. Він заявляв, що забруднення довкілля внаслідок спалювання викопного палива відкидає клімат на 33 млн років назад.

На тлі невдалого прогнозу активістка вирішила видалити свої гучні слова. 

Нагадаємо, екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг підтримала Палестину та сектор Гази у війні, яку розпочав ХАМАС проти Ізраїля. Таку позицію вона висловила разом з іншими юними громадськими діячами. 

Також ми писали, що реакція світу на скандальний допис екоактивістки Грети Тунберг в соцмережі Х, в якому вона підтримала палестинців у війні проти Ізраїлю, не змусила себе чекати. Речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар заявив, що той, хто ототожнюватиме себе з Гретою в майбутньому, фактично буде "прихильником терору".

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