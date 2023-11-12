Климатическая активистка Грета Тунберг. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Климатическая активистка Грета Тунберг удалила пост, в котором заявляла о смерти человечества в 2023 году. Это она написала в 2018 году.

Об этом сообщает New York Post.

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Удаление поста о смерти человечества

Грета Тунберг стала известна благодаря активизму и защите природы. Она активно участвует в различных акциях и протестах. Успех ей принесли и громкие заявления, в частности, о смерти человечества в 2023 году на фоне климатических изменений.

В своем посте в соцсети X она ссылалась на предупреждение профессора атмосферной химии Гарвардского университета Джеймса Андерсона. Он заявлял, что загрязнение окружающей среды в результате сжигания ископаемого топлива отбрасывает климат на 33 млн лет назад.

На фоне неудачного прогноза активистка решила удалить свои громкие слова.

Напомним, эко-активистка из Швеции Грета Тунберг поддержала Палестину и сектор Газа в войне, которую начал ХАМАС против Израиля. Такую позицию она высказала вместе с другими юными общественными деятелями.

Также мы писали, что реакция мира на скандальную корреспонденцию эко-активистки Греты Тунберг в соцсети Х, в которой она поддержала палестинцев в войне против Израиля, не заставила себя ждать. Спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар заявил, что тот, кто будет отождествлять себя с Гретой в будущем, фактически будет "сторонником террора".