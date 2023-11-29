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Уряд Польщі заявив про домовленість з пікетувальниками на кордоні з Україною

29 листопада 2023 23:57
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Ілля Рябінін
редактор
Уряд Польщі заявив про домовленість з пікетувальниками на кордоні з Україною
Протест польських далекобійників на кордоні. Ілюстративне фото: Naszwybir
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з України. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС про призупинення обов'язків отримання водіями дозволів.

Про це повідомляє пресслужба польського відомства.

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Урядовці заявили, що перевізники не припинять страйк на чотирьох прикордонних пунктах, але поширювати його не будуть.

"Ми також готові розглянути можливість пом'якшити наш протест, якщо польська держава посилить ефективний контроль за в'їздом вантажівок до Польщі", — сказав голова Комітету захисту перевізників та роботодавців транспорту Польщі Вальдемар Ящур, поскаржившись на "значні" порушення з боку України.

Уряд Польщі заявив про домовленість з пікетувальниками на кордоні з Україною
Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаяхдур на брифінгу. Джерело: оф.сайт уряду Польщі

Водночас за повідомленням міністра інфраструктури Польщі Алвіна Гаяхдура, уряд країни посилить перевірку транспорту на прикордонних пунктах з Україною.

"У цих перевірках також братимуть участь співробітники податкової адміністрації, прикордонники та поліція. Це будуть посилені заходи. Я вже говорив з міністром фінансів і міністром внутрішніх справ — вони задекларували свою повну співпрацю в цьому питанні", — сказав він в коментарі "Польському радіо".

Нагадаємо, що раніше українські перевізники у відповідь на страйк польських далекобійників влаштували страйк у двох містах Польщі, спричинивши велетенські затори. Страйки проходили у Перемишлі та прикордонному селищі Медика. Водночас у Львові через блокаду кордонів зупинили відбудову будинків, зруйнованих російськими обстрілами.

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