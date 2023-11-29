Уряд Польщі заявив про домовленість з пікетувальниками на кордоні з Україною

Протест польських далекобійників на кордоні. Ілюстративне фото: Naszwybir

В Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з України. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС про призупинення обов'язків отримання водіями дозволів.

Про це повідомляє пресслужба польського відомства.

Читайте також:

Як Польща розв'язує проблему блокади кордону

Урядовці заявили, що перевізники не припинять страйк на чотирьох прикордонних пунктах, але поширювати його не будуть.

"Ми також готові розглянути можливість пом'якшити наш протест, якщо польська держава посилить ефективний контроль за в'їздом вантажівок до Польщі", — сказав голова Комітету захисту перевізників та роботодавців транспорту Польщі Вальдемар Ящур, поскаржившись на "значні" порушення з боку України.

Міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаяхдур на брифінгу. Джерело: оф.сайт уряду Польщі

Водночас за повідомленням міністра інфраструктури Польщі Алвіна Гаяхдура, уряд країни посилить перевірку транспорту на прикордонних пунктах з Україною.

"У цих перевірках також братимуть участь співробітники податкової адміністрації, прикордонники та поліція. Це будуть посилені заходи. Я вже говорив з міністром фінансів і міністром внутрішніх справ — вони задекларували свою повну співпрацю в цьому питанні", — сказав він в коментарі "Польському радіо".

Нагадаємо, що раніше українські перевізники у відповідь на страйк польських далекобійників влаштували страйк у двох містах Польщі, спричинивши велетенські затори. Страйки проходили у Перемишлі та прикордонному селищі Медика. Водночас у Львові через блокаду кордонів зупинили відбудову будинків, зруйнованих російськими обстрілами.