Правительство Польши заявило о договоренности с пикетчиками на границе с Украиной

Протест польских дальнобойщиков на границе. Иллюстративное фото: Naszwybir

В Министерстве инфраструктуры Польши заявили о шагах для частичного снятия блокады на границе с Украиной. Также ведомство обратилось в Еврокомиссию с просьбой создать комитет по проверке действия соглашения между Украиной и ЕС о приостановлении обязанностей получения водителями разрешений.

Об этом сообщает пресс-служба польского ведомства .

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Чиновники заявили, что перевозчики не прекратят забастовку на четырех пограничных пунктах, но распространять ее не будут.

"Мы также готовы рассмотреть возможность смягчить наш протест, если польское государство усилит эффективный контроль за въездом грузовиков в Польшу", — сказал председатель Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Польши Вальдемар Ящур, пожаловавшись на "значительные" нарушения со стороны Украины.

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаяхдур на брифинге. Источник: оф.сайт правительства Польши

В то же время, по сообщению министра инфраструктуры Польши Алвина Гаяхдура, правительство страны усилит проверку транспорта на пограничных пунктах из Украины.

"В этих проверках также будут участвовать сотрудники налоговой администрации, пограничники и полиция. Это будут усиленные меры. Я уже говорил с министром финансов и министром внутренних дел — они задекларировали свое полное сотрудничество в этом вопросе", — сказал он в комментарии "Польскому радио".

Напомним, что ранее украинские перевозчики в ответ на забастовку польских дальнобойщиков устроили забастовку в двух городах Польши, вызвав гигантские пробки. Забастовки проходили в Перемышле и приграничном поселке Медыка. В то же время во Львове из-за блокады границ остановили восстановление домов, разрушенных российскими обстрелами.