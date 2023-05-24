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Укрпошта випустила поштові марки, присвячені миру

24 травня 2023 14:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Укрпошта випустила поштові марки, присвячені миру
Жінка підписує конверт, на якому наклеєні марки Укрпошти. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 24 травня, Укрпошта ввела в обіг новостворені поштові марки. Випуск називається "Мир — найвища цінність людства" за програмою EUROPA.

Про це повідомляє Укрпошта.

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"Мир – найвища цінність людства"

Новий випуск марок від Укрпошти зумовлений повномасштабним вторгненням Росії на територію України 24 лютого 2022 року.

""EUROPА. Мир – найвища цінність людства" – ініційована Укрпоштою тема випуску за програмою "EUROPA". В оголошеному PostEurop конкурсі на кращий ескіз до поштової марки перемогу здобула Пошта Люксембурґу. Малюнок із зображенням нового знаку миру, який за правилами конкурсу цьогоріч відтворюють на поштових марках "EUROPA" всі поштові адміністрації країн-учасниць PostEurop, був створений за мотивами кельтського любовного вузла дизайнерами Ліндою Бос і Руною Егілсдоттір. Для українців сьогодні важливим є не лише Мир, а й Перемога. Мир, Перемога, Україна, за словами Зеленського, – це ті цінності, за які ми боремось. Його слова стали лейтмотивом для української поштової марки авторства Марії Суслової, робота якої посіла 2-ге місце у конкурсі ескізів", — зазначили в Укрпошті. 

Характеристики

  • Автори — Лінда Бос, Руна Егілсдоттір, Марія Суслова
  • Номінальна вартість — (U+A)x3
  • Дата випуску (рік) — 2023
  • Номер за каталогом Укрпошти — 2041, 2042
  • Розмір аркуша, мм — 116х101
  • Розмір марки, мм — 30х37,5
  • Кількість марок в аркуші — 6
  • Тираж маркового аркуша — 100 000
Укрпошта випустила нову серію марок. Фото: Укрпошта

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові готуються до запуску нові сортувальні лінії Укрпошти. Керівник підприємства, повертаючись із закордонного відрядження, перевірив роботу нового сортувального центру.

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