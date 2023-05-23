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Укрпошта презентує нову поштову марку "Мир — найвища цінність людства"

23 травня 2023 20:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Укрпошта презентує нову поштову марку "Мир — найвища цінність людства"
Відділення Укрпошти. Фото: Укрпошта
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Завтра, 24 травня, Укрпошта презентує нову поштову марку "Мир — найвища цінність людства" за програмою "EUROPА". Презентація відбудеться о 10 ранку біля Головпоштамта, що розташований на вулиці Хрещатик, 22.

Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Презентація марки

У середу о 10 ранку Укрпошта почне презентацію нової марки "Мир — найвища цінність людства" за програмою "EUROPА".

До участі запрошені генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та художниця Марія Суслова.

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Поштова марка "Мир — найвища цінність людства". Фото: Укрпошта

Нагадаємо, що у Львівській ОВА погасили поштову марку, присвячену народному художнику України Івану Марчуку. Для початку тираж складатиме 1000 екземплярів.

У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки, присвяченої видатній постаті в історії нашої держави, останньому Гетьману України Павлу Скоропадському. Марку погасили у 150-ту річницю від дня його народження.  

В Одеській обласній військовій адміністрації відбулося урочисте гасіння унікальної серії марок "Гвардії наступу" МВС України. На заході були присутні керівники спецслужб.

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