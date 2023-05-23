Отделение Укрпочты. Фото: Укрпочта

Завтра, 24 мая, Укрпочта представит новую почтовую марку "Мир — самая высокая ценность человечества" по программе "EUROPА". Презентация состоится в 10 утра возле Главпочтамта, расположенного на улице Крещатик, 22.

Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Презентация марки

В среду в 10 утра Укрпочта начнет презентацию новой марки "Мир — высокая ценность человечества" по программе "EUROPА".

К участию приглашены генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и художница Мария Суслова.

Почтовая марка "Мир - самая высокая ценность человечества". Фото: Укрпочта

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