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Укрпочта представит новую почтовую марку "Мир — самая высокая ценность человечества"

23 мая 2023 20:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Укрпочта представит новую почтовую марку "Мир — самая высокая ценность человечества"
Отделение Укрпочты. Фото: Укрпочта
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Завтра, 24 мая, Укрпочта представит новую почтовую марку "Мир — самая высокая ценность человечества" по программе "EUROPА". Презентация состоится в 10 утра возле Главпочтамта, расположенного на улице Крещатик, 22.

Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Презентация марки

В среду в 10 утра Укрпочта начнет презентацию новой марки "Мир — высокая ценность человечества" по программе "EUROPА".

К участию приглашены генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и художница Мария Суслова.

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Почтовая марка "Мир - самая высокая ценность человечества". Фото: Укрпочта

Напомним, что во Львовской ОВА погасили почтовую марку, посвященную народному художнику Украины Ивану Марчуку. Для начала тираж составит 1000 экземпляров.

Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки, посвященной выдающейся фигуре в истории нашего государства, последнему Гетману Украины Павлу Скоропадскому. Марку погасили в 150-летие со дня его рождения.

В Одесской областной военной администрации состоялось торжественное тушение уникальной серии марок "Гвардии наступления" МВД Украины. На мероприятии присутствовали руководители спецслужб.

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