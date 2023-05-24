Укрпочта выпустила новые почтовые марки, посвященные миру
Сегодня, 24 мая, Укрпочта ввела в обращение новые почтовые марки. Выпуск называется "Мир — самая высокая ценность человечества" по программе EUROPA.
Об этом сообщает Укрпочта.
"Мир – самая высокая ценность человечества"
Новый выпуск марок от "Укрпочты" обусловлен полномасштабным вторжением России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.
EUROPA. Мир — наивысшая ценность человечества" — инициированная Укрпочтой тема выпуска по программе "EUROPA". В объявленном PostEurop конкурсе на лучший эскиз к почтовой марке победу одержала Почта Люксембурга. Рисунок с изображением нового знака мира, который по правилам конкурса в этом году воспроизводят Все почтовые администрации стран-участниц PostEurop, был создан по мотивам кельтского любовного узла дизайнерами Линдой Босс и Руной Эгилсдоттир. Для украинцев сегодня важен не только Мир, но и Победа. Мир, Победа, Украина, по словам Зеленского, – это те ценности , за которые мы боремся. Его слова стали лейтмотивом для украинской почтовой марки авторства Марии Сусловой, работа которой заняла 2-е место в конкурсе эскизов", — отметили в Укрпочте.
Характеристики
- Авторы - Линда Босс, Руна Эгилсдоттир, Мария Суслова
- Номинальная стоимость — (U+A)x3
- Дата выпуска (год) - 2023
- Номер по каталогу Укрпочты — 2041, 2042
- Размер листа, мм - 116х101
- Размер марки, мм - 30х37,5
- Количество марок в листе — 6
- Тираж марочного листа – 100 000
Напомним, ранее мы писали, что во Львове готовятся к запуску новые сортировочные линии Укрпочты. Руководитель предприятия, возвращаясь из загранкомандировки, проверил работу нового сортировочного центра.