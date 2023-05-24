Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Укрпочта выпустила новые почтовые марки, посвященные миру arrow

Укрпочта выпустила новые почтовые марки, посвященные миру

24 мая 2023 14:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Укрпочта выпустила новые почтовые марки, посвященные миру
Женщина подписывает конверт, на котором наклеены марки Укрпочты. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 24 мая, Укрпочта ввела в обращение новые почтовые марки. Выпуск называется "Мир — самая высокая ценность человечества" по программе EUROPA.

Об этом сообщает Укрпочта.

Читайте также:

"Мир – самая высокая ценность человечества"

Новый выпуск марок от "Укрпочты" обусловлен полномасштабным вторжением России на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

EUROPA. Мир — наивысшая ценность человечества" — инициированная Укрпочтой тема выпуска по программе "EUROPA". В объявленном PostEurop конкурсе на лучший эскиз к почтовой марке победу одержала Почта Люксембурга. Рисунок с изображением нового знака мира, который по правилам конкурса в этом году воспроизводят Все почтовые администрации стран-участниц PostEurop, был создан по мотивам кельтского любовного узла дизайнерами Линдой Босс и Руной Эгилсдоттир. Для украинцев сегодня важен не только Мир, но и Победа. Мир, Победа, Украина, по словам Зеленского, – это те ценности , за которые мы боремся. Его слова стали лейтмотивом для украинской почтовой марки авторства Марии Сусловой, работа которой заняла 2-е место в конкурсе эскизов", — отметили в Укрпочте.

Характеристики

  • Авторы - Линда Босс, Руна Эгилсдоттир, Мария Суслова
  • Номинальная стоимость — (U+A)x3
  • Дата выпуска (год) - 2023
  • Номер по каталогу Укрпочты — 2041, 2042
  • Размер листа, мм - 116х101
  • Размер марки, мм - 30х37,5
  • Количество марок в листе — 6
  • Тираж марочного листа – 100 000
"Укрпочта" выпустила новую серию марок. Фото: Укрпочта

Напомним, ранее мы писали, что во Львове готовятся к запуску новые сортировочные линии Укрпочты. Руководитель предприятия, возвращаясь из загранкомандировки, проверил работу нового сортировочного центра.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас