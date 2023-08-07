Україна продає РФ титан, який вона використовує для війни, — ЗМІ

Російська авіація. Фото: росЗМІ

Україна продовжує продавати російській оборонній промисловості сировину для виробництва титану. Країна-агресор, ймовірно, використовує її для війни.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Український титан для Росії

Видання отримало дані від інсайдерів, які працюють у титановій галузі. Вони підтверджують, що значна частина титанової сировини, що експортується з України, через посередників потрапляє до РФ.

Україна має великі запаси титанових руд. Об'єднана гірничо-хімічна компанія повідомляла, що 20% усіх світових запасів цієї сировини зосереджено саме в нашій країні. Однак металевий титан та вироби з нього Україна майже не виготовляє. На продаж йде концентрат, з якого в інших державах вже виробляють готову продукцію.

"Експорт титанових концентратів продовжується і під час війни. З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан. За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Титановий концентрат угорській компанії, яка співпрацює з РФ

Видання дізналося, що партії титанового концентрату були продані компаніям-посередникам з Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, які мають у засновниках росіян та співпрацюють з РФ. Наприклад, у липні, серпні та вересні минулого року ОГХК поставила тисячі тонн компанії Sic Luceat Lux KFT. Її засновниками є уродженці Криму Олександр та Світлана Мурадян. "РБК-Україна" вважає, що швидше за все, це підставні особи.

Титановий концентрат поставляється угорській компанії. Фото: "РБК-Україна"

З відкритих джерел можна дізнатися, що основними контрагентами та вантажоодержувачами угорської компанії у 2021-2022 роках були ТОВ "Редметконцентрат" (Москва), ТОВ "Нерудна компанія" (Бєлгород), ТОВ "Мінко Рус" (Бєлгород) та інші російські компанії.

Продаж для компанії Польщі з російським засновником

Ще одним прикладом є польська компанія BioProfTech Sp.z.o.o, яка зареєстрована у Варшаві. Її засновник Руслан Акопян, який зареєстрований в тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області. Чоловік має громадянство РФ. Компанія отримувала партії концентрату з України влітку та восени минулого року.

Титановий концентрат поставляється польській компанії. Фото: "РБК-Україна"

Запорізький титано-магнієвий комбінат

Видання пише, що ще більш кричуща ситуація підприємством "Запорізький титано-магнієвий комбінат", який належав олігарху Дмитру Фірташу. У 2021 році він був повернений у державну власність.

"ЗТМК — єдиний в Україні виробник губчастого титану. На відміну від ОГХК, він продавав на експорт вже не просто сировину, а фактично готову продукцію — титанову губку, титанові зливки, тетрахлорид титану, шлак титану. 2022 року завод майже не працював, проте розпродував продукцію, яка знаходилася у нього на складах. Загалом було продано близько 2 тисяч тонн титанової продукції на загальну суму 276,6 млн гривень", — йдеться у матеріалі.

Покупцями були компанії Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії, які пов'язані з Росією.

Чеська Nadezda Invest D.o.o. купувала український тетрахлорид титану. Фото: "РБК-Україна"

Австрійська компанія LL-Resourses GmbH купувала у ЗТМК губчастий титан. Її директором є громадянин Росії Анатолій Зайцев із Санкт-Петербурга. Чоловік постійно проживає в Австрії та є довіреною особою Дмитра Фірташа, який раніше володів ЗТМК.

"А титановий шлак у серпні 2022 року купувала компанія з Чехії Cytleon S.r.o., співзасновником якої є громадянин Росії Леонід Цитленок, зареєстрований у Москві", — йдеться у матеріалі.

Європейські компанії з російськими засновниками закуповували українську титанову сировину. Фото: "РБК-Україна"

Європейські компанії з російськими засновниками закуповували українську титанову сировину. Фото: "РБК-Україна"

Європейські компанії з російськими засновниками закуповували українську титанову сировину. Фото: "РБК-Україна"

Видання додає, що кінцевим споживачем зазначеної продукції найімовірніше є військові заводи РФ.

Нагадаємо, російська фірма "Монблан", власниками якої є брати Сергій та Василь Бубка, продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях України. До того ж вона співпрацює із загарбниками.