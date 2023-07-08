Родинна фірма спортсмена Бубки співпрацює з росіянами: розслідування

Український легкоатлет Сергій Бубка. Фото: google.com

Російська фірма "Монблан", власниками якої є брати Сергій та Василь Бубка, продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях України. До того ж вона співпрацює із загарбниками.

Про це повідомляє Bihus.

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Фірма "Монблан" — це родинний бізнес спортсмена Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності — торгівля пальним. В українському реєстрі юридичних осіб йдеться, що після окупації частини Донецької області, фірма не була закрита. Як виявилось, власниками компанії також є рідний брат Сергія Василь та матір Валентина.

"Ще до 2014 року "Монблан" брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018 році", — йдеться у розслідуванні.

У травні цього року компанія "Монблан" уклала офіційні контракти з росіянами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Власники фірми "Монблан". Фото: Bihus

"Монблан" в російському реєстрі юридичних осіб

На початку цього року фірма українського спортсмена з'явилася в реєстрі юридичних осіб РФ. Реєстрація відбулася після того, як у Росії ухвалили закон про те, що всі компанії на окупованих територіях мають привести документи у відповідність до законодавства РФ. Власниками компанії записані Сергій Бубка та Василь Бубка.

Співпраця з окупантами

У травні цього року фірма "Монблан" почала офіційно співпрацювати з росіянами. Журналісти знайшли три контракти на постачання пального для структур окупантів. Вони були опубліковані на порталі закупівель Росії.

"Так, 4 травня компанія уклала угоду з так званим "Республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР" на майже 100 тисяч рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2000 літрів пального", — йдеться у розслідування.

Друга угода була укладена 26 травня. Фірма продала 11,5 тисячі літрів пального на майже 669 тисяч рублів "Федеральному казенному учреждению "Центр по обеспечению деятельности казначейства России".

Ще один контракт був укладений 30 травня. У ньому йдеться, що компанія продала 200 л пального на 63 тисячі рублів так званому "Республиканскому казначейству ДНР".

За угодами фірма українського спортсмена продає талони до пального. Їх можна використати на заправках "Монблану". Наразі всі вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

"На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином РФ. А Сергій Бубка у цих же документах значиться громадянином України", — йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції додало британську корпорацію Unilever до списку спонсорів війни. Вона є однією з лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії.