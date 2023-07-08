Семейная фирма спортсмена Бубки сотрудничает с россиянами: расследование

Украинский легкоатлет Сергей Бубка. Фото: google.com

Российская фирма "Монблан", владельцами которой являются братья Сергей и Василий Бубка, продолжает работать на временно оккупированных территориях Украины. К тому же она сотрудничает с захватчиками.

Об этом сообщает Bihus.

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Фирма "Монблан" — это семейный бизнес спортсмена Сергея Бубки. Украинская компания была создана в Донецке с основным видом деятельности — торговля топливом. В украинском реестре юридических лиц говорится, что после оккупации части Донецкой области фирма не была закрыта. Как оказалось, владельцами компании также есть родной брат Сергея Василий и мать Валентина.

"Еще до 2014 года "Монблан" участвовал в украинских тендерах и выигрывал подряды на поставку топлива и еды на миллионы гривен ежегодно. После оккупации Донецка фирма сменила юридический адрес на Волноваху (в то время не оккупированную) и продолжила участвовать в украинских тендерах. Последний раз она засветилась в публичных торгах в 2018 году", — говорится в расследовании.

В мае этого года компания "Монблан" заключила официальные контракты с россиянами на поставку топлива более чем на 800 тысяч рублей.

Владельцы компании "Монблан". Фото: Bihus

"Монблан" в российском реестре юридических лиц

В начале этого года фирма украинского спортсмена появилась в реестре юридических лиц РФ. Регистрация состоялась после того, как в России был принят закон о том, что все компании на оккупированных территориях должны привести документы в соответствие с законодательством РФ. Владельцами компании записаны Сергей Бубка и Василий Бубка.

Сотрудничество с оккупантами

В мае этого года фирма "Монблан" начала официально сотрудничать с россиянами. Журналисты нашли три контракта на поставку топлива для структур оккупантов. Они были размещены на портале закупок России.

"Так, 4 мая компания заключила соглашение с так называемым "Республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР" на почти 100 тысяч рублей. За эти деньги она должна предоставить оккупантам 2000 литров горючего", — говорится в расследовании.

Второе соглашение было заключено 26 мая. Фирма продала 11,5 тысячи литров горючего на почти 669 тысяч рублей "Федеральному казенному учреждению "Центр по обеспечению деятельности казначейства России".

Еще один контракт был заключен 30 мая. В нем говорится, что компания продала 200 л горючего на 63 тысячи рублей так называемому "Республиканскому казначейству ДНР".

По сделкам фирма украинского спортсмена продает талоны к топливу. Их можно использовать на заправках "Монблана". Сейчас все они расположены на временно оккупированных территориях Украины.

"На всех контрактах с оккупантами стоит подпись Василия Бубки, как руководителя компании. Также в регистрационных документах указано, что он является гражданином РФ. А Сергей Бубка в этих же документах значится гражданином Украины", — говорится в расследовании.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добавило британскую корпорацию Unilever в список спонсоров войны. Она является одним из лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии.