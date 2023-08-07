Украина продает РФ титан, который она использует для войны, — СМИ

Российская авиация. Фото: росСМИ

Украина продолжает продавать российской оборонной промышленности сырье для производства титана. Страна-агрессор, вероятно, использует ее для войны.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Издание получило данные от инсайдеров, работающих в титановой отрасли. Они подтверждают, что значительная часть экспортируемого из Украины титанового сырья через посредников попадает в РФ.

Украина имеет большие запасы титановых руд. Объединенная горно-химическая компания сообщала, что 20% всех мировых запасов этого сырья сосредоточено именно в нашей стране. Однако металлический титан и изделия из него Украина почти не производит. На продажу идет концентрат, из которого в других государствах уже производится готовая продукция.

"Экспорт титановых концентратов продолжается и во время войны. С июля прошлого года по апрель 2023 года Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), принадлежащая государству, отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан. По данным, которые были получены от источников в титановой отрасли, значительная часть этой продукции попала в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Титановый концентрат венгерской компании, сотрудничающей с РФ

Издание узнало, что партии титанового концентрата были проданы компаниям-посредникам из Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, которые имеют основатели россиян и сотрудничают с РФ. К примеру, в июле, августе и сентябре прошлого года ОГХК поставила тысячи тонн компании Sic Luceat Lux KFT. Ее основателями являются уроженцы Крыма Александр и Светлана Мурадян. "РБК-Украина" считает, что, скорее всего, это подставные лица.

Титановый концентрат поставляется венгерской компании. Фото: "РБК-Украина"

Из открытых источников можно узнать, что основными контрагентами и грузополучателями венгерской компании в 2021-2022 годах являлись ООО "Редметконцентрат" (Москва), ООО "Нерудная компания" (Белгород), ООО "Минко Рус" (Белгород) и другие российские компании.

Продажа для компании Польши с российским основателем

Еще одним примером является польская компания BioProfTech Sp.zoo, зарегистрированная в Варшаве. Ее основатель Руслан Акопян, зарегистрированный во временно оккупированном Харцызске Донецкой области. Мужчина имеет гражданство РФ. Компания получала партии концентрата из Украины летом и осенью прошлого года.

Титановый концентрат поставляется польской компании. Фото: "РБК-Украина"

Запорожский титано-магниевый комбинат

Издание пишет, что еще более вопиющая ситуация с предприятием "Запорожский титано-магниевый комбинат", который принадлежал олигарху Дмитрию Фирташу. В 2021 году он был возвращен в государственную собственность.

"ЗТМК — единственный в Украине производитель губчатого титана. В отличие от ОГХК, он продавал на экспорт уже не просто сырье, а фактически готовую продукцию — титановую губку, титановые слитки, тетрахлорид титана, шлак титана. В 2022 году завод почти не работал, однако распродавал продукцию, которая находилась у него на складах. Всего было продано около 2 тысяч тонн титановой продукции на общую сумму 276,6 млн гривен", — говорится в материале.

Покупателями были компании Черногории, Австрии, Литвы, Чехии, связанные с Россией.

Чешская Nadezda Invest Doo покупала украинский тетрахлорид титана. Фото: "РБК-Украина"

Австрийская компания LL-Resourses GmbH покупала у ЗТМК губчатый титан. Ее директором является гражданин России Анатолий Зайцев из Санкт-Петербурга. Мужчина постоянно проживает в Австрии и является доверенным лицом Дмитрия Фирташа, ранее владевшего ЗТМК.

"А титановый шлак в августе 2022 года покупала компания из Чехии Cytleon S.r.o., соучредителем которой является гражданин России Леонид Цитленок, зарегистрированный в Москве", — говорится в материале.

Европейские компании с российскими учредителями закупали украинское титановое сырье. Фото: "РБК-Украина"

Европейские компании с российскими учредителями закупали украинское титановое сырье. Фото: "РБК-Украина"

Европейские компании с российскими учредителями закупали украинское титановое сырье. Фото: "РБК-Украина"

Издание добавляет, что конечным потребителем указанной продукции вероятнее всего являются военные заводы РФ.

Напомним, российская фирма "Монблан", владельцами которой являются братья Сергей и Василий Бубка, продолжает работать на временно оккупированных территориях Украины. К тому же она сотрудничает с захватчиками.