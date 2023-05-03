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Учня, який влаштував стрілянину в школі у Сербії, не судитимуть

3 травня 2023 20:08
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Учня, який влаштував стрілянину в школі у Сербії, не судитимуть
Стрілянина в початковій школі в Белграді. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За заявою Вищої прокуратури Белграда, 13-річного підозрюваного у стрільбі у місцевій школі Белграда не буде притягнуто до кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що йому ще не виповнилося 14 років. Це відповідає законодавству Сербії, яке встановлює поріг кримінальної відповідальності лише на рівні 14 років.

Про це пише CNN.

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У повідомленні йдеться, що батька підозрюваного затримали на 48 годин за підозрою у скоєнні кримінального злочину, пов'язаного із тяжкими злочинами проти громадської безпеки.

Прокуратура також розпорядилася про присутність соціальних працівників під час взяття свідчень та проведення медичного огляду підозрюваного. Було також взято зразки крові на токсикологічний аналіз, щоб встановити, чи був підозрюваний під впливом алкоголю, наркотичних чи інших психоактивних речовин у момент нападу на початкову школу.

"Усі обставини цієї справи, як він отримав пістолет, а також мотиви цього жахливого злочину з'ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гасіч заявив, що 13-річний школяр приніс із дому два пістолети й разом із батьком ходив на стрільбище.

Пізніше стало відомо, що у зв'язку із трагедією, у Сербії оголосили триденну жалобу.

Стрельба в Белграде
Стрільба в Белграді. Фото: Reuters
Стрельба в Белграде
Стрільба в Белграді. Фото: Shutterstock

Нагадаємо, що у сербському Белграді школяр відкрив стрілянину у початковій школі. За попередніми даними, загинуло десятеро людей, серед яких учні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що стрілянина сталася у школі "Владислав Рібнікар". За даними преси, загиблі перебували саме на кордоні школи. Крім загиблих є тяжко поранені.

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