В Белграде семиклассник устроил стрельбу в начальной школе: детали

Полиция проводит задержание подозреваемого. Фото: росСМИ

В сербском Белграде школьник открыл стрельбу в начальной школе. ПО предварительнім даннім, погибло десять человек, среди которіх ученики.

Об єтом пишут местные СМИ.

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Семиклассник открыл стрельбу в школе

Местные СМИ пишут, что стрельба произошла в школе "Владислав Рибникар". По данным прессы, погибшие находились как раз на границе школы. Кроме погибших есть тяжелораненые.

По данным полиции, во время преступления, семиклассник находился под наркотическим воздействием. Представители правопорядка его задержали.

Издание Srbija vesti пишет, что школьник ворвался на урок истории и открыл огонь по ученикам. У подростка было ружье с пятью патронами.

В результате стрельбы погиб охранник, пятеро учеников получили ранения, а также учительница, которая позже скончалась в больнице. Вскоре стало известно уже про восьмерых погибших.

Напомним, что в Техасе мужчина стрелял в воздух, чем мешал соседскому ребенку уснуть. В ответ на замечания он убил всех соседей, в том числе и ребенка, и скрылся с места преступления.