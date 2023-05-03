У Белграді семикласник влаштував стрілянину у початковій школі: деталі

Поліція проводить затримання підозрюваного. Фото: росЗМІ

У сербському Белграді школяр відкрив стрілянину у початковій школі. За попередніми даними, загинуло десять людей, серед яких учні.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Семикласник відкрив стрілянину у школі

Місцеві ЗМІ пишуть, що стрілянина сталася у школі "Владислав Рібнікар". За даними преси, загиблі перебували саме на кордоні школи. Крім загиблих є тяжко поранені.

За даними поліції, під час злочину семикласник перебував під наркотичним впливом. Представники правопорядку його затримали.

Видання Srbija vesti пише, що школяр увірвався на урок історії та відкрив вогонь учням. У підлітка була рушниця з п'ятьма набоями.

Внаслідок стрілянини загинув охоронець, п'ятеро учнів отримали поранення, а також вчителька, яка пізніше померла у лікарні. Незабаром стало відомо вже про вісьмох загиблих.

Нагадаємо, що в Техасі чоловік стріляв у повітря, чим заважав сусідській дитині заснути. У відповідь на зауваження він убив усіх сусідів, у тому числі дитину, і втік з місця злочину.