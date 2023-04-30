В США мужчина убил своих соседей после замечания, что не стоит стрелять из ружья на улице

Злоумышленник, попавший в поле зрения одной из камер слежения. Фото: CNN

В Техасе мужчина стрелял в воздух, чем мешал соседскому ребенку уснуть. В ответ на замечания он убил всех соседей, в том числе и ребенка, и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает издание CNN.

Читайте также:

Массовое убийство в США

38-летнего жителя Кливленда, штат Техас, Франсиско Оропезу разыскивают за убийство пяти человек.

Среди убитых есть один ребенок.

"Мы считаем его вооруженным и опасным. Он является угрозой для общества", — подчеркнул специальный агент ФБР Джеймс Смит.

Все началось с замечания

Как стало известно, причиной кровавого преступления стало банальное замечание.

Соседи Оропезы попросили его прекратить стрелять из ружья в воздух, потому что ребенок не мог заснуть от звуков выстрелов.

В ответ мужчина пришел к соседям в дом и убил пятерых человек, в частности одного ребенка.

Две погибшие женщины закрыли телами двух других маленьких детей. Эти несовершеннолетние выжили.

Напомним, в апреле в США произошла смертельная стрельба на празднике.

В американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.