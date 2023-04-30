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В США мужчина убил своих соседей после замечания, что не стоит стрелять из ружья на улице

30 апреля 2023 12:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В США мужчина убил своих соседей после замечания, что не стоит стрелять из ружья на улице
Злоумышленник, попавший в поле зрения одной из камер слежения. Фото: CNN
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Техасе мужчина стрелял в воздух, чем мешал соседскому ребенку уснуть. В ответ на замечания он убил всех соседей, в том числе и ребенка, и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает издание CNN.

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38-летнего жителя Кливленда, штат Техас, Франсиско Оропезу разыскивают за убийство пяти человек.

Среди убитых есть один ребенок.

"Мы считаем его вооруженным и опасным. Он является угрозой для общества", — подчеркнул специальный агент ФБР Джеймс Смит.

Все началось с замечания

Как стало известно, причиной кровавого преступления стало банальное замечание.

Соседи Оропезы попросили его прекратить стрелять из ружья в воздух, потому что ребенок не мог заснуть от звуков выстрелов.

В ответ мужчина пришел к соседям в дом и убил пятерых человек, в частности одного ребенка.

Две погибшие женщины закрыли телами двух других маленьких детей. Эти несовершеннолетние выжили.

Напомним, в апреле в США произошла смертельная стрельба на празднике.

В американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.

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