В США мужчина убил своих соседей после замечания, что не стоит стрелять из ружья на улице
В Техасе мужчина стрелял в воздух, чем мешал соседскому ребенку уснуть. В ответ на замечания он убил всех соседей, в том числе и ребенка, и скрылся с места преступления.
Об этом сообщает издание CNN.
Массовое убийство в США
38-летнего жителя Кливленда, штат Техас, Франсиско Оропезу разыскивают за убийство пяти человек.
Среди убитых есть один ребенок.
"Мы считаем его вооруженным и опасным. Он является угрозой для общества", — подчеркнул специальный агент ФБР Джеймс Смит.
Все началось с замечания
Как стало известно, причиной кровавого преступления стало банальное замечание.
Соседи Оропезы попросили его прекратить стрелять из ружья в воздух, потому что ребенок не мог заснуть от звуков выстрелов.
В ответ мужчина пришел к соседям в дом и убил пятерых человек, в частности одного ребенка.
Две погибшие женщины закрыли телами двух других маленьких детей. Эти несовершеннолетние выжили.
Напомним, в апреле в США произошла смертельная стрельба на празднике.
В американском городе Дейдвилл празднование дня рождения переросло в стрельбу. В результате погибли четыре человека и более 20 получили ранения разной степени тяжести.