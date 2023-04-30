У США чоловік убив своїх сусідів після зауваження, що не варто стріляти з рушниці на вулиці
У Техасі чоловік стріляв у повітря, чим заважав сусідській дитині заснути. У відповідь на зауваження він убив усіх сусідів, зокрема, і дитину, і утік з місця злочину.
Про це повідомляє видання CNN.
Масове убивство у США
38-річного мешканця Клівленда, штат Техас, Франсіско Оропезу розшукують за убивство п’яти людей.
Серед убитих є одна дитина.
"Ми вважаємо його озброєним і небезпечним. Він є загрозою для суспільства", — наголосив спеціальний агент ФБР Джеймс Сміт.
Все почалося із зауваження
Як стало відомо, причиною кривавого злочину стало банальне зауваження.
Сусіди Оропези попросили його припинити стріляти з рушниці у повітря, бо дитина не могла заснути від звуків пострілів.
У відповідь чоловік прийшов до сусідів у будинок і убив п’ятьох людей, зокрема, одну дитину.
Дві жінки, які загинули, закрили тілами двох інших маленьких дітей. Ці неповнолітні вижили.
Нагадаємо, у квітні в США сталася смертельна стрілянина на святі.
У американському місті Дейдвілл святкування дня народження переросло у стрілянину. Внаслідок неї загинули четверо людей та понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.