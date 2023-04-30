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У США чоловік убив своїх сусідів після зауваження, що не варто стріляти з рушниці на вулиці

30 квітня 2023 12:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У США чоловік убив своїх сусідів після зауваження, що не варто стріляти з рушниці на вулиці
Зловмисник, який потрапив у поле зору однієї з камер стеження. Фото: CNN
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Техасі чоловік стріляв у повітря, чим заважав сусідській дитині заснути. У відповідь на зауваження він убив усіх сусідів, зокрема, і дитину, і утік з місця злочину.

Про це повідомляє видання CNN.

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38-річного мешканця Клівленда, штат Техас, Франсіско Оропезу розшукують за убивство п’яти людей.

Серед убитих є одна дитина.

"Ми вважаємо його озброєним і небезпечним. Він є загрозою для суспільства", — наголосив спеціальний агент ФБР Джеймс Сміт.

Все почалося із зауваження

Як стало відомо, причиною кривавого злочину стало банальне зауваження.

Сусіди Оропези попросили його припинити стріляти з рушниці у повітря, бо дитина не могла заснути від звуків пострілів.

У відповідь чоловік прийшов до сусідів у будинок і убив п’ятьох людей, зокрема, одну дитину.

Дві жінки, які загинули, закрили тілами двох інших маленьких дітей. Ці неповнолітні вижили.

Нагадаємо, у квітні в США сталася смертельна стрілянина на святі.

У американському місті Дейдвілл святкування дня народження переросло у стрілянину. Внаслідок неї загинули четверо людей та понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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