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Ученика, устроившего стрельбу в школе в Сербии, не будут судить

3 мая 2023 20:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученика, устроившего стрельбу в школе в Сербии, не будут судить
Стрельба в начальной школе в Белграде. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По заявлению Высшей прокуратуры Белграда, 13-летний подозреваемый в стрельбе в местной школе Белграда не будет привлечен к уголовной ответственности в связи с тем, что ему еще не исполнилось 14 лет. Это соответствует законодательству Сербии, которое устанавливает порог уголовной ответственности на уровне 14 лет. 

Об этом пишет CNN.

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В сообщении говорится, что отца подозреваемого задержали на 48 часов по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с тяжкими преступлениями против общественной безопасности.

Прокуратура также распорядилась о присутствии социальных работников при взятии показаний и проведении медицинского освидетельствования подозреваемого. Были также взяты образцы крови на токсикологический анализ, чтобы установить, был ли подозреваемый под воздействием алкоголя, наркотических или других психоактивных веществ в момент нападения на начальную школу.

"Все обстоятельства этого дела, как он получил пистолет, а также мотивы этого чудовищного преступления выясняются", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что министр внутренних дел Сербии Братислав Гасич заявил, что 13-летний школьник принес из дома два пистолета и вместе с отцом ходил на стрельбище.

Позже стало известно, что в связи с трагедией, в Сербии объявили трехдневный траур.

Стрельба в Белграде
Стрельба в Белграде. Фото: Reuters
Стрельба в Белграде
Стрельба в Белграде. Фото: Shutterstock

Напомним, что в сербском Белграде школьник открыл стрельбу в начальной школе. По предварительным данным, погибло десять человек, среди которых ученики.

Местные СМИ пишут, что стрельба произошла в школе "Владислав Рибникар". По данным прессы, погибшие находились как раз на границе школы. Кроме погибших есть тяжелораненые.

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