У Запоріжжі маленька дитина випала з вікна: поліція встановлює обставини

Хлопчик дивиться у вікно. Фото: Informburo.kz

У Запоріжжі сталася трагічна ситуація, коли 7-річний хлопчик випав з вікна квартири на третьому поверсі та був госпіталізований із тяжкими тілесними ушкодженнями. Поліція розпочала розслідування та з'ясовує причини того, що сталося.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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Хлопчик випав із вікна

Попередньо встановлено, що мати знаходилася на кухні і відволіклася на кілька секунд, а дитина випала, спершись на протимоскітну сітку. У зв'язку з цим правоохоронні органи звертаються до батьків із закликом піклуватися про безпеку своїх дітей.

Рекомендації батькам

Поліція рекомендує батькам створювати належні умови для безпечного перебування дітей вдома та на вулиці, посилювати контроль за дозвіллям малюків та обмежувати доступ до відкритих вікон, балконів та лоджій.

Необхідно уникати відкриття вікон навстіж і ставити їх на провітрювання, поки дитина не навчиться користуватися ручками вікон. Не можна залишати дітей у кімнаті з відкритим вікном, балконом та лоджіями, а також ставити біля вікон меблі, щоб дитина не могла залізти на підвіконня. Не можна грати з дитиною на підвіконні, балконах і не виставляти її у вікно, щоб показати щось.

Також корисно встановити фіксатори, що не дозволяють повністю відкрити вікна, та по можливості встановити на вікна, балкони решітки.

Трагічний випадок із хлопчиком у Запоріжжі нагадує всім нам про важливість забезпечення безпеки дітей у будинку та на вулиці.

Батьки повинні бути пильними й вживати заходів, щоб запобігти таким нещасним випадкам. Це допоможе уникнути трагедій та зберегти життя та здоров'я дітей.

Нагадаємо, що 19 квітня, у Вінниці з вікна квартири на 6-му поверсі випала малолітня дитина . Причини, які спричинили трагедію, з'ясовуються правоохоронцями.