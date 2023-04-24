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В Запорожье маленький ребенок выпал из окна: полиция устанавливает обстоятельства

24 апреля 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Запорожье маленький ребенок выпал из окна: полиция устанавливает обстоятельства
Мальчик смотрит в окно. Фото: Informburo.kz
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Запорожье произошла трагическая ситуация, когда 7-летний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже и был госпитализирован с тяжелыми телесными повреждениями. Полиция начала расследование и выясняет причины случившегося. 

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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Предварительно установлено, что мать находилась на кухне и отвлеклась на несколько секунд, а ребенок выпал, облокотившись на противомоскитную сетку. В связи с этим, правоохранительные органы обращаются к родителям с призывом заботиться о безопасности своих детей.

Рекомендации родителям

Полиция рекомендует родителям создавать надлежащие условия для безопасного пребывания детей дома и на улице, усиливать контроль за досугом малышей и ограничивать доступ к открытым окнам, балконам и лоджиям. 

Необходимо избегать открывания окон настежь и ставить их на проветривание, пока ребенок не научится пользоваться ручками окон. Нельзя оставлять детей в комнате с открытым окном, балконом и лоджиями, а также ставить у окон мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Нельзя играть с ребенком на подоконнике, балконах и не выставлять его в окно, чтобы показать что-то. 

Также полезно установить фиксаторы, не позволяющие полностью открыть окна, и по возможности установить на окна, балконы решетки.

Трагический случай с мальчиком в Запорожье напоминает всем нам о важности обеспечения безопасности детей в доме и на улице. 

Родители должны быть бдительными и принимать меры, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи. Это поможет избежать трагедий и сохранить жизни и здоровье детей.

Напомним, что 19 апреля в Виннице из окна квартиры на 6-м этаже выпал малолетний ребенок. Причины, которые привели к трагедии, выясняются правоохранителями.

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