В Виннице из окна квартиры выпал ребенок: что известно

Оперативно-спасательная служба Украины на месте происшествия в Виннице. Фото: ГСЧС

Сегодня, 19 апреля, в Виннице из окна квартиры на 6-м этаже выпал малолетний ребенок. Причины, которые привели к трагедии, выясняются правоохранителями.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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В Виннице ребенок выпал из окна

Отмечается, что в оперативно-спасательную службу в 15:09 позвонил по телефону взволнованный мужчина, который сообщил о том, что двое детей в возрасте 2-х и 3-х лет закрылись в квартире изнутри. К моменту прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Девочку уже в считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи.

Другого ребенка, целого и невредимого, работники чрезвычайной службы передали родным. Девочка находилась в одной из комнат квартиры, которую пришлось спасателям экстренно открывать.

Москитная сетка, выпавшая из окна квартиры. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь с 16 на 17 апреля в селе Сторчево Запорожского района произошел пожар в жилом доме на улице Мира, охвативший площадь 70 квадратных метров. По сообщению Службы спасения "101", первый звонок о случившемся поступил в 02:25.