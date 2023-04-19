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В Виннице из окна квартиры выпал ребенок: что известно

19 апреля 2023 17:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Виннице из окна квартиры выпал ребенок: что известно
Оперативно-спасательная служба Украины на месте происшествия в Виннице. Фото: ГСЧС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 19 апреля, в Виннице из окна квартиры на 6-м этаже выпал малолетний ребенок. Причины, которые привели к трагедии, выясняются правоохранителями.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Отмечается, что в оперативно-спасательную службу в 15:09 позвонил по телефону взволнованный мужчина, который сообщил о том, что двое детей в возрасте 2-х и 3-х лет закрылись в квартире изнутри. К моменту прибытия подразделения спасателей одна из девочек выпала из окна квартиры. Девочку уже в считанные минуты забрала в больницу бригада экстренной медицинской помощи.

Другого ребенка, целого и невредимого, работники чрезвычайной службы передали родным. Девочка находилась в одной из комнат квартиры, которую пришлось спасателям экстренно открывать.

окно в Виннице
Москитная сетка, выпавшая из окна квартиры. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь с 16 на 17 апреля в селе Сторчево Запорожского района произошел пожар в жилом доме на улице Мира, охвативший площадь 70 квадратных метров. По сообщению Службы спасения "101", первый звонок о случившемся поступил в 02:25.

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