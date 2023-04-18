У Запорізькій області сталася серйозна пожежа: є постраждалий

ДСНС ліквідує наслідки пожежі. Фото: ДСНС

У ніч із 16 на 17 квітня у селі Сторчево Запорізького району сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Миру, яка охопила площу 70 квадратних метрів. За повідомленням Служби порятунку "101", перший дзвінок про подію надійшов о 02:25.

Про це повідомляє ДСНС Запорізької області.

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Пожежа

До місця НП прибули 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що будинок повністю горить і в процесі гасіння виявили тіла 3 людей. Крім того, одна людина отримала травми та була госпіталізована.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стислому повітрі. Причина пожежі невідома, і наразі проводиться розслідування відповідними органами.

Пожежу було ліквідовано, але будинок повністю згорів. За словами очевидців, на місці НП була сильна задимленість та вибухи газу. Причину пожежі буде виявлено після проведення розслідування.

Наслідки пожежі у Запорізькій області. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі у Запорізькій області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 9 квітня в Обухівському районі Київської області спалахнула пожежа в житловому будинку. Що стало причиною займання, поки що невідомо.