В Запорожской области произошел серьезный пожар: есть пострадавший

ГСЧС ликвидирует последствия пожара. Фото: ГСЧС

В ночь с 16 на 17 апреля в селе Сторчево Запорожского района произошел пожар в жилом доме на улице Мира, который охватил площадь 70 квадратных метров. По сообщению Службы спасения "101", первый звонок о происшествии поступил в 02:25.

Об этом сообщает ГСЧС Запорожской области.

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Пожар

К месту ЧП прибыли 9 спасателей и 2 единицы техники. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дом полностью горит и в процессе тушения обнаружили тела 3 человек. Кроме того, один человек получил травмы и был госпитализирован.

Из-за сильного задымления, спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Причина пожара неизвестна и на данный момент проводится расследование соответствующими органами.

Пожар был ликвидирован, но дом полностью сгорел. По словам очевидцев, на месте ЧП была сильная задымленность и взрывы газа. Причина пожара будет выявлена после проведения расследования.

Последствия пожара в Запорожской области. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в Запорожской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что 9 апреля, в Обуховском районе Киевской области загорелся пожар в жилом доме. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.