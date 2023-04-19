Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Катастрофи arrow У Вінниці з вікна квартири випала дитина: що відомо arrow

У Вінниці з вікна квартири випала дитина: що відомо

19 квітня 2023 17:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Вінниці з вікна квартири випала дитина: що відомо
Оперативно-рятувальна служба України на місці події у Вінниці. Фото: ДСНС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 19 квітня, у Вінниці з вікна квартири на 6-му поверсі випала малолітня дитина. Причини, які призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями. 

Про це інформує ДСНС України.

Читайте також:

У Вінниці дитина випала з вікна

Зазначається, що до оперативно-рятувальної служби о 15:09 зателефонував схвильований чоловік, який повідомив про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. Дівчинку вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги.

Іншу дитину, цілу та неушкоджену, працівники надзвичайної служби передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти.

вікно у Вінниці
Москітна сітка, яка випала з вікна квартири. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч із 16 на 17 квітня у селі Сторчево Запорізького району сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Миру, яка охопила площу 70 квадратних метрів. За повідомленням Служби порятунку "101", перший дзвінок про подію надійшов о 02:25.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB