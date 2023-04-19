У Вінниці з вікна квартири випала дитина: що відомо

Оперативно-рятувальна служба України на місці події у Вінниці. Фото: ДСНС

Сьогодні, 19 квітня, у Вінниці з вікна квартири на 6-му поверсі випала малолітня дитина. Причини, які призвели до трагедії, наразі з'ясовуються правоохоронцями.

Про це інформує ДСНС України.

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Зазначається, що до оперативно-рятувальної служби о 15:09 зателефонував схвильований чоловік, який повідомив про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. Дівчинку вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги.

Іншу дитину, цілу та неушкоджену, працівники надзвичайної служби передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти.

Москітна сітка, яка випала з вікна квартири. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у ніч із 16 на 17 квітня у селі Сторчево Запорізького району сталася пожежа у житловому будинку на вулиці Миру, яка охопила площу 70 квадратних метрів. За повідомленням Служби порятунку "101", перший дзвінок про подію надійшов о 02:25.