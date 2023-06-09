У Воронежі безпілотник із вибухівкою "влетів" у багатоповерхівку, — ЗМІ

Багатоповерхівка у Воронежі, в яку "влетів" БпЛА. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 9 червня, у Росії заявили, що безпілотник з вибухівкою врізався у житловий будинок у Воронежі. Внаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією росЗМІ, місцеві мешканці Воронежа чули два вибухи.

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше дві людини. Безпілотник з вибухівкою упав за 40 метрів від храму на вулиці Бєлінського.

"Щонайменше десять квартир зазнали пошкоджень унаслідок вибуху БпЛА у Воронежі. Зруйновано опорну стіну на другому поверсі", — йдеться у повідомленні.

Багатоповерхівка у Воронежі, в яку "влетів" БпЛА. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, росіяни заявили про обстріл Бєлгородської області сьогодні вночі, 9 червня. Внаслідок "прильоту" сталася пожежа в багатоповерхівці.

Також ми писали, що 7 червня у Бєлгородській області в Шебекіно спалахнула масштабна пожежа. Горів місцевий лакофарбовий завод.

Додамо, нещодавно губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл населених пунктів Шебекінського міського округу. Він традиційно звинуватив бійців ЗСУ. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.