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У Воронежі безпілотник із вибухівкою "влетів" у багатоповерхівку, — ЗМІ

9 червня 2023 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Воронежі безпілотник із вибухівкою "влетів" у багатоповерхівку, — ЗМІ
Багатоповерхівка у Воронежі, в яку "влетів" БпЛА. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 червня, у Росії заявили, що безпілотник з вибухівкою врізався у житловий будинок у Воронежі. Внаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією росЗМІ, місцеві мешканці Воронежа чули два вибухи. 

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше дві людини. Безпілотник з вибухівкою упав за 40 метрів від храму на вулиці Бєлінського.

"Щонайменше десять квартир зазнали пошкоджень унаслідок вибуху БпЛА у Воронежі. Зруйновано опорну стіну на другому поверсі", — йдеться у повідомленні.

Многоэтажка в Воронеже
Багатоповерхівка у Воронежі, в яку "влетів" БпЛА. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, росіяни заявили про обстріл Бєлгородської області сьогодні вночі, 9 червня. Внаслідок "прильоту" сталася пожежа в багатоповерхівці.

Також ми писали, що 7 червня у Бєлгородській області в Шебекіно спалахнула масштабна пожежа. Горів місцевий лакофарбовий завод. 

Додамо, нещодавно губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл населених пунктів Шебекінського міського округу. Він традиційно звинуватив бійців ЗСУ. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

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