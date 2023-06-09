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В Воронеже беспилотник со взрывчаткой "влетел" в многоэтажку, — СМИ

9 июня 2023 11:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воронеже беспилотник со взрывчаткой "влетел" в многоэтажку, — СМИ
Многоэтажка в Воронеже, в которую "влетел" БпЛА. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 9 июня, в России заявили, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. В результате этого пострадали люди.

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации росСМИ, местные жители Воронежа слышали два взрыва.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. Беспилотник со взрывчаткой упал в 40 метрах от храма на улице Белинского.

"По меньшей мере десять квартир получили повреждения в результате взрыва БпЛА в Воронеже. Разрушена опорная стена на 2 этаже", — говорится в сообщении.

Многоэтажка в Воронеже
Многоэтажка в Воронеже, в которую "влетел" БпЛА. Фото: росСМИ

Напомним, россияне заявили об обстреле Белгородской области сегодня ночью, 9 июня. В результате "прилета" произошел пожар в многоэтажке.

Также мы писали, что 7 июня в Белгородской области в Шебекино разразился масштабный пожар. Горел местный лакокрасочный завод.

Добавим, недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенных пунктов Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил бойцов ВСУ. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

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