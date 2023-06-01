У Бєлгороді пролунав потужний вибух, є постраждалі

Рятувальник на місці події в Бєлгороді. Фото: t.me/vvgladkov

Сьогодні, 1 червня, у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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Вибух у Бєлгороді

"За попередніми даними, БпЛА впав на проїжджу частину. Є двоє постраждалих. Одного чоловіка з підозрою на струс мозку бригадою швидкої допомоги доправлено у №2 міську лікарню, другий чоловік із легкими забоями від госпіталізації відмовився", — розповів Гладков.

Він також повідомив, що внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль. Наразі на місці події працюють оперативні служби та слідча група.

Уламок невідомого пристрою, який вибухнув у Бєлгороді. Фото: t.me/vvgladkov

Рятувальні служби на місці вибуху в Бєлгороді. Фото: t.me/vvgladkov

У мережі також поширюється інформація, що вибух у Бєлгороді стався через падіння бомби з винищувача.

Нагадаємо, депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

Також ми писали, що нещодавно російська сторона вкотре заявила про обстріл міста Шебекіно. Цього разу влада Бєлгородської області РФ навіть говорить про наявність постраждалих цивільних осіб.

Додамо, 25 травня, надійшло повідомлення, що неподалік житлових будинків на Бєлгородщині знайшли авіабомбу ФАБ-500. Загальна вага такої "крихітки" становить 500 кг, а після її вибуху залишається "воронка" діаметром вісім метрів та глибиною три метри.