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У Бєлгородській області знайшли авіабомбу біля житлових будинків

25 травня 2023 09:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Бєлгородській області знайшли авіабомбу біля житлових будинків
Авіабомба ФАБ-500. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 25 травня, надійшло повідомлення, що неподалік житлових будинків на Бєлгорощині знайшли авіабомбу ФАБ-500. Загальна вага такої "крихітки" становить 500 кг, а після її вибуху залишається "воронка" діаметром вісім метрів та глибиною три метри.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо

Зазначається, що віабомбу ФАБ-500 знайшли у полі біля села Калініне у Бєлгородській області за 23 км від кордону з Україною. До найближчих будинків трохи більше 300 метрів.

"За нашою інформацією, її виявили під час роботи на полях. Наразі територію оточили та поставили поруч охорону. Знешкодити знахідку планують сьогодні вдень",  — зазначили в росЗМІ.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що міністерство оборони Росії почало перекидати на територію Бєлгородської області певну кількість військових резервів. Не виключено, що їх могли зняти із Луганського напрямку. Проте цієї кількості недостатньо для ліквідації анклаву "Свободной России" на Бєлгородщині.

Нагадаємо, станом на середу 24 травня сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія перебуває під контролем саме визвольних військ РФ. Регулярні війська РФ досі не зачистили Бєлгородщину.

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