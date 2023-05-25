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В Белгородской области нашли авиабомбу возле жилых домов

25 мая 2023 09:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Белгородской области нашли авиабомбу возле жилых домов
Авиабомба ФАБ-500. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 25 мая, поступило сообщение, что неподалеку от жилых домов на Белгорщине нашли авиабомбу ФАБ-500. Общий вес такой "крошки" составляет 500 кг, а после ее взрыва остается "воронка" диаметром восемь метров и глубиной три метра.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно

Отмечается, что виабомбу ФАБ-500 нашли в поле у села Калинино в Белгородской области в 23 км от границы с Украиной. До ближайших домов чуть больше 300 метров.

"По нашей информации, ее обнаружили во время работы на полях. В настоящее время территорию оцепили и поставили рядом охрану. Обезвредить находку планируют сегодня днем", — отметили в росСМИ.

 

Напомним, ранее мы писали, что министерство обороны России начало перебрасывать на территорию Белгородской области несколько военных резервов. Не исключено, что их могли снять с Луганского направления. Однако этого количества недостаточно для ликвидации анклава "Свободной России" в Белгородской области.

Напомним, на среду 24 мая силы российской вооруженной оппозиции контролируют более 40 кв. км Белгородщины. Эта территория находится под контролем освободительных войск РФ. Регулярные войска РФ еще не зачистили Белгородщину.

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