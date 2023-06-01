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В Белгороде прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

1 июня 2023 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгороде прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие
Спасатель на месте происшествия в Белгороде. Фото: t.me/vvgladkov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 июня, в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Взрыв в Белгороде

"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставлен в №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался", — рассказал Гладков.

Он также сообщил, что в результате взрыва поврежден автомобиль. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и следственная группа.

Взрыв в Белгороде
Осколок неизвестного устройства, которое взорвалось в Белгороде. Фото: t.me/vvgladkov
Взрыв в Белгороде
Спасательные службы на месте взрыва в Белгороде Фото: t.me/vvgladkov

В сети также распространяется информация, что взрыв в Белгороде произошел из-за падения бомбы с истребителя.

Напомним, депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Также мы писали, что недавно российская сторона в очередной раз заявила об обстреле города Шебекино. В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.

Добавим, 25 мая, поступило сообщение, что неподалеку от жилых домов на Белгородщине нашли авиабомбу ФАБ-500. Общий вес такой "крошки" составляет 500 кг, а после ее взрыва остается "воронка" диаметром восемь метров и глубиной три метра.

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