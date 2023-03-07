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У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих

7 березня 2023 11:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Автобус, який потрапив у аварію, перебуває на балансі апарату уряду Вірменії
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У столиці Вірменії, Єревані, зранку 7 березня сталася масштабна автомобільна аварія. У ДТП потрапив автобус, у якому були працівниками уряду Вірменії.

Про це повідомляє Shamshyan.

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Подробиці ДТП

Аварія сталася на ділянці Монте Мелконян-Ісаков близько 8:50 (за місцевим часом). Автомобіль BMW зіштовхнувся з автобусом Hyundai.

ДТП Вірменія

За даними видання, автобус перебуває на балансі апарату уряду Вірменії. За попередньою інформацією, всі пасажири - працівники апарату уряду.

ДТП Вірменія

Внаслідок ДТП отримали травми 13 осіб. Їх доставили у лікарні Єревана.

ДТП Вірменія

За фактом аварії правоохоронці Вірменії розпочали розслідування.

ДТП Вірменія

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Греції сталася масштабна аварія, під час якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. Загинули десятки людей. 

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