У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих
У столиці Вірменії, Єревані, зранку 7 березня сталася масштабна автомобільна аварія. У ДТП потрапив автобус, у якому були працівниками уряду Вірменії.
Про це повідомляє Shamshyan.
-
Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі
-
Більшість працівників МВС, які повернулися з полону, стають у стрій, — Клименко
-
Первенцю Вікторії Маремухи — шість місяців: що власноруч приготувала блогерка для сина
-
Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії
-
Шахраї у клієнтів ПриватБанку вкрали мільйон гривень: схема обману
-
МВС не бачить підготовки рф до нового наступу, але посилює кордон, — Клименко
-
В Одесі буде чутно вибух: в чому причина
-
Довелося знищити: запуск нової ракети у Японії закінчився невдачею
-
Українці заборгували мільярди за електрику: які можливі наслідки
-
"Довідка від психіатра не потрібна": ЗМІ розповіли про нові підходи у вербуванні до ПВК "Вагнера"
Подробиці ДТП
Аварія сталася на ділянці Монте Мелконян-Ісаков близько 8:50 (за місцевим часом). Автомобіль BMW зіштовхнувся з автобусом Hyundai.
За даними видання, автобус перебуває на балансі апарату уряду Вірменії. За попередньою інформацією, всі пасажири - працівники апарату уряду.
Внаслідок ДТП отримали травми 13 осіб. Їх доставили у лікарні Єревана.
За фактом аварії правоохоронці Вірменії розпочали розслідування.
Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Греції сталася масштабна аварія, під час якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. Загинули десятки людей.