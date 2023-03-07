У Вірменії в аварію потрапив автобус із працівниками уряду: 13 постраждалих

Автобус, який потрапив у аварію, перебуває на балансі апарату уряду Вірменії

У столиці Вірменії, Єревані, зранку 7 березня сталася масштабна автомобільна аварія. У ДТП потрапив автобус, у якому були працівниками уряду Вірменії.

Про це повідомляє Shamshyan.

Подробиці ДТП

Аварія сталася на ділянці Монте Мелконян-Ісаков близько 8:50 (за місцевим часом). Автомобіль BMW зіштовхнувся з автобусом Hyundai.

За даними видання, автобус перебуває на балансі апарату уряду Вірменії. За попередньою інформацією, всі пасажири - працівники апарату уряду.

Внаслідок ДТП отримали травми 13 осіб. Їх доставили у лікарні Єревана.

За фактом аварії правоохоронці Вірменії розпочали розслідування.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Греції сталася масштабна аварія, під час якої зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. Загинули десятки людей.