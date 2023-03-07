В Армении в аварию попал автобус с работниками правительства: 13 пострадавших
В столице Армении Ереване с утра 7 марта произошла масштабная автомобильная авария. В ДТП попал автобус, в котором являлись работниками правительства Армении.
Об этом сообщает Shamshyan.
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Подробности ДТП
Авария произошла на участке Монте Мелконян-Исаков около 8:50 (по местному времени). Автомобиль BMW столкнулся с автобусом Hyundai.
По данным издания, автобус находится на балансе аппарата правительства Армении. По предварительной информации, все пассажиры — работники аппарата правительства.
В результате ДТП получили травмы 13 человек. Их доставили в больницы Еревана.
По факту аварии правоохранители Армении начали расследование.
Напомним, в ночь на 1 марта в Греции произошла масштабная авария, во время которой столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Погибли десятки человек.