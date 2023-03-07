В Армении в аварию попал автобус с работниками правительства: 13 пострадавших

Автобус, попавший в аварию, находится на балансе аппарата правительства Армении

В столице Армении Ереване с утра 7 марта произошла масштабная автомобильная авария. В ДТП попал автобус, в котором являлись работниками правительства Армении.

Об этом сообщает Shamshyan.

Подробности ДТП

Авария произошла на участке Монте Мелконян-Исаков около 8:50 (по местному времени). Автомобиль BMW столкнулся с автобусом Hyundai.

По данным издания, автобус находится на балансе аппарата правительства Армении. По предварительной информации, все пассажиры — работники аппарата правительства.

В результате ДТП получили травмы 13 человек. Их доставили в больницы Еревана.

По факту аварии правоохранители Армении начали расследование.

Напомним, в ночь на 1 марта в Греции произошла масштабная авария, во время которой столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Погибли десятки человек.