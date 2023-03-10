У центрі столиці Азербайджану влаштували стрілянину: перші подробиці

Правоохоронці уже затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у Баку

У столиці Азербайджану Баку сталася стрілянина. За офіційними даними, троє людей отримали поранення, при цьому журналісти повідомляють, що є загиблий.

Про це повідомляють азербайджанські ЗМІ.

Що відомо

МВС Азербайджану повідомляє, що інцидент стався у Насимінському районі столиці. Також відомство оприлюднило інформацію про трьох поранених.

На місце події одразу ж виїхала оперативна група. За фактом триває розслідування.

Водночас, за інформацією ЗМІ, внаслідок стрілянини одна людина загинула, а двоє – поранені.

Стрілянину влаштували під час збройного нападу на інкасаторську машину в центральній частині Баку. За інформацією видання, напад було вчинено біля входу до супермаркету.

Згодом стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у збройному інциденті.

Нагадаємо, у німецькому місті Гамбург сталася стрілянина. Невідомий чоловік увійшов до церкви та з незрозумілих причин почав безладно розстрілювати присутніх.