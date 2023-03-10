В центре столицы Азербайджана устроили стрельбу: первые подробности
В столице Азербайджана Баку произошла стрельба. По официальным данным, три человека получили ранения, при этом журналисты сообщают, что есть погибший.
Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
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Что известно
МВД Азербайджана сообщает, что инцидент произошел в Насиминском районе столицы. Также ведомство обнародовало информацию о трех раненых.
На место происшествия выехала оперативная группа. По факту ведется расследование.
В то же время, по информации СМИ, в результате стрельбы один человек погиб, а двое – ранены.
Стрельбу устроили во время вооруженного нападения на инкассаторскую машину в центральной части Баку. По информации издания, нападение было совершено у входа в супермаркет.
Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемого в вооруженном инциденте.
Напомним, в немецком городе Гамбург произошла стрельба. Неизвестный мужчина вошел в церковь и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся.