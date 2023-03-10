В центре столицы Азербайджана устроили стрельбу: первые подробности

Правоохранители уже задержали мужчину, устроившего стрельбу в Баку

В столице Азербайджана Баку произошла стрельба. По официальным данным, три человека получили ранения, при этом журналисты сообщают, что есть погибший.

Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Что известно

МВД Азербайджана сообщает, что инцидент произошел в Насиминском районе столицы. Также ведомство обнародовало информацию о трех раненых.

На место происшествия выехала оперативная группа. По факту ведется расследование.

В то же время, по информации СМИ, в результате стрельбы один человек погиб, а двое – ранены.

Стрельбу устроили во время вооруженного нападения на инкассаторскую машину в центральной части Баку. По информации издания, нападение было совершено у входа в супермаркет.

Позже стало известно, что полиция задержала подозреваемого в вооруженном инциденте.

Напомним, в немецком городе Гамбург произошла стрельба. Неизвестный мужчина вошел в церковь и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся.