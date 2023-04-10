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У центрі Москви пролунав вибух: що відомо

10 квітня 2023 23:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У центрі Москви пролунав вибух: що відомо
В Москві перекрили територію, де стався вибух. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У понеділок увечері, 10 квітня, у центрі Москви пролунав вибух. Територію, де стався вибух, оточено.

Про це інформують РосЗМІ.

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Інцидент стався на Міуській площі в Москві. Причиною вибуху сталось замикання високовольтного дроту. 

На місці події працюють кінологи та сапери. Наслідки аварії усувають електрики.

Нагадаємо, що у підмосковному Красногорську горить склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становить 1,4 тисячі квадратних метрів.

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