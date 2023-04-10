У центрі Москви пролунав вибух: що відомо
10 квітня 2023 23:21
В Москві перекрили територію, де стався вибух. Фото: РосЗМІ
У понеділок увечері, 10 квітня, у центрі Москви пролунав вибух. Територію, де стався вибух, оточено.
Про це інформують РосЗМІ.
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Інцидент стався на Міуській площі в Москві. Причиною вибуху сталось замикання високовольтного дроту.
На місці події працюють кінологи та сапери. Наслідки аварії усувають електрики.
Нагадаємо, що у підмосковному Красногорську горить склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становить 1,4 тисячі квадратних метрів.