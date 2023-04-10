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В центре Москвы раздался взрыв: что известно

10 апреля 2023 23:21
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В центре Москвы раздался взрыв: что известно
В Москве перекрыли территорию, где произошел взрыв. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В понедельник вечером, 10 апреля, в центре Москвы раздался взрыв. Территория, где произошел взрыв, оцеплена.

Об этом информируют РосСМИ.

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Инцидент произошел на Миусской площади в Москве. Причиной взрыва стало замыкание высоковольтной проволоки.

На месте происшествия работают кинологи и саперы. Последствия аварии устраняют электрики.

Напомним, что в подмосковном Красногорске горит склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составляет 1,4 тысяч квадратных метров.

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