Вибух у Москві 3 серпня: що відомо

"Москва-сіті" після дронових атак. Фото: російські ЗМІ

Озброєний чоловік кинув гранату в машину на Червоногвардійському проїзді біля хмарочоса "Москва-сіті" у центрі російської столиці. Внаслідок вибуху пошкоджено автомобіль.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Як зазначається, спочатку невідомий сів у авто та став погрожувати водієві пістолетом. Той злякався і втік.

Після цього озброєний чоловік смикнув чеку гранати, залишив її у салоні та втік.

"Поліція шукає чоловіка в блакитному", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про вибух у Москві 3 серпня

Атаки на "Москва-сіті"

Вночі 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по центру "Москва-сіті".

Дронова атака на будівлю повторилася у ніч проти 1 серпня.

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються в Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не дивовижні під час війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч проти 1 серпня у селі Дерев'яне, розташованому в Карелії (Росія), було знайдено рештки п'яти чоловіків та однієї жінки серед уламків двох спалених будинків. Російські правоохоронці підозрюють у цьому злочині "демобілізованого" бійця ПВК "Вагнера", який брав участь у бойових діях в Україні.