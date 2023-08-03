У Карелії колишнього "вагнерівця" звинувачують у масовому вбивстві

Бойовик ПВК "Вагнера". Фото: росЗМІ

У ніч на 1 серпня у селі Дерев'яне, розташованому в Карелії (Росія), було знайдено останки п'яти чоловіків та однієї жінки серед уламків двох спалених будинків. Органи внутрішніх справ вважають, що зловмисники, намагаючись приховати сліди жорстокого злочину, підпалили житло.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про підозрюваних

ЗМІ розкрили деталі особистостей підозрюваних. Це двоє чоловіків віком 37 та 38 років, які раніше перебували у місцях позбавлення волі та відбували покарання разом.

Росіяни, яких підозрюють у масовому вбивстві. Фото: соцмережі

Максим Бочкарьов мав на своєму рахунку засудження за низку злочинів, включаючи зґвалтування, грабіж та викрадення. Ігоря Софонова було засуджено за вбивство, розбій, а також за зберігання наркотиків. Після відбуття покарання Софонов приєднався до приватної військової кампанії "Вагнер" і повернувся додому після отримання поранення. Під час слухань Софонов підкреслював свою приналежність до військовослужбовців.

Екс-вагнерівець Ігор Софонов. Фото: соцмережі

Обидва підозрювані тепер перебувають під арештом, очікуючи подальшого розслідування. У разі визнання провини за масове вбивство на них може чекати довічне ув'язнення згідно з російським законодавством.

Нагадаємо, що російські солдати почали все частіше визнаватись у вбивствах жителів Маріуполя. Так, один окупант на камеру розповідає, які звірства чинив проти маріупольців.

Також ми повідомляли, що у Росії в Краснодарському краї затримано чоловіка, який може бути причетний до вбивства заступника начальника відділу мобілізаційної роботи адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького. Зазначається, що підозрюваний 1959 року народження.