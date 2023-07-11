В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве военного РФ

Задержание предполагаемого убийцы. Фото: скриншот с видео Следственного комитета РФ

В России в Краснодарском крае задержан мужчина, который может быть причастен к убийству заместителя начальника отдела мобилизационной работы администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Отмечается, что подозреваемый 1959 года рождения.

Об этом сообщили росСМИ.

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Скриншот сообщения

Кем оказался вероятный убийца

Стало известно, что его зовут Сергей Денисенко. При задержании у него был найден пистолет с глушителем, из которого он, скорее всего, убил Ржицкого.

Также в соцсетях появилось видео, где силовики задерживают мужчину.

Что произошло

В российском Краснодаре убили командира подводной лодки "Краснодар". Он запускал "Калибры" по территории Украины. Неизвестный мужчина убил его во время пробежки.

Напомним, в марте 2022 года во время оккупации в селе Березовка Бучанского района Киевской области военный РФ расстрелял автомобиль с гражданским человеком. За это российский террорист будет судим.