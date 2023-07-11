В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве военного РФ
В России в Краснодарском крае задержан мужчина, который может быть причастен к убийству заместителя начальника отдела мобилизационной работы администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Отмечается, что подозреваемый 1959 года рождения.
Об этом сообщили росСМИ.
Кем оказался вероятный убийца
Стало известно, что его зовут Сергей Денисенко. При задержании у него был найден пистолет с глушителем, из которого он, скорее всего, убил Ржицкого.
Также в соцсетях появилось видео, где силовики задерживают мужчину.
Что произошло
В российском Краснодаре убили командира подводной лодки "Краснодар". Он запускал "Калибры" по территории Украины. Неизвестный мужчина убил его во время пробежки.
Напомним, в марте 2022 года во время оккупации в селе Березовка Бучанского района Киевской области военный РФ расстрелял автомобиль с гражданским человеком. За это российский террорист будет судим.