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У Краснодарському краї затримали підозрюваного у вбивстві військового РФ

11 липня 2023 18:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Краснодарському краї затримали підозрюваного у вбивстві військового РФ
Затримання ймовірного вбивці. Фото: скриншот з відео Слідчого комітету РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії в Краснодарському краї затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства заступника начальника відділу мобілізаційної роботи адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького. Зазначається, що підозрюваний 1959 року народження. 

Про це повідомили росЗМІ.

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Скриншот допису

Ким виявився ймовірний вбивця

Стало відомо, що його звати Сергій Денисенко. Під час затримання у нього було знайдено пістолет з глушником, з якого він, швидше за все, вбив Ржицького. 

В соцмережах також з'явилося відео, де силовики затримують чоловіка. 

Що сталося

У російському Краснодарі вбили командира підводного човна "Краснодар". Він запускав "Калібри" по території України. Невідомий чоловік вбив його під час пробіжки. 

Нагадаємо, у березні 2022 року під час окупації в селі Березівка Бучанського району Київської області військовий РФ розстріляв автівку з цивільною людиною. За це російського терориста судитимуть. 

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