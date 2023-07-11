У Краснодарському краї затримали підозрюваного у вбивстві військового РФ

Затримання ймовірного вбивці. Фото: скриншот з відео Слідчого комітету РФ

У Росії в Краснодарському краї затримали чоловіка, який може бути причетний до вбивства заступника начальника відділу мобілізаційної роботи адміністрації Краснодара Станіслава Ржицького. Зазначається, що підозрюваний 1959 року народження.

Про це повідомили росЗМІ.

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Скриншот допису

Ким виявився ймовірний вбивця

Стало відомо, що його звати Сергій Денисенко. Під час затримання у нього було знайдено пістолет з глушником, з якого він, швидше за все, вбив Ржицького.

В соцмережах також з'явилося відео, де силовики затримують чоловіка.

Що сталося

У російському Краснодарі вбили командира підводного човна "Краснодар". Він запускав "Калібри" по території України. Невідомий чоловік вбив його під час пробіжки.

Нагадаємо, у березні 2022 року під час окупації в селі Березівка Бучанського району Київської області військовий РФ розстріляв автівку з цивільною людиною. За це російського терориста судитимуть.