В Карелии бывшего "вагнеровца" обвиняют в массовом убийстве
В ночь на 1 августа в деревне Деревянное, расположенной в Карелии (Россия), были найдены останки пяти мужчин и одной женщины среди обломков двух сожженных домов. Органы внутренних дел предполагают, что злоумышленники, пытаясь скрыть следы жестокого преступления, подожгли жилье.
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно про подозреваемых
СМИ раскрыли детали личностей подозреваемых. Это двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет, которые раньше находились в местах лишения свободы и отбывали наказание вместе.
Максим Бочкарев имел на своем счету осуждения за ряд преступлений, включая изнасилование, грабеж и угон. Игорь Софонов был осужден за убийство, разбой, а также за хранение наркотиков. После отбывания наказания Софонов присоединился к частной военной кампании “Вагнер” и вернулся домой после получения ранения. В ходе слушаний Софонов подчеркивал свою принадлежность к военнослужащим.
Оба подозреваемых теперь находятся под арестом, ожидая дальнейшего расследования. В случае признания вины за массовое убийство их может ожидать пожизненное заключение согласно российскому законодательству.
Напомним, что российские солдаты стали все чаще признаваться в убийствах жителей Мариуполя. Так, один оккупант на камеру рассказывает, какие зверства совершал против мариупольцев.
Также мы сообщали, что в России в Краснодарском крае задержан мужчина, который может быть причастен к убийству заместителя начальника отдела мобилизационной работы администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Отмечается, что подозреваемый 1959 года рождения.