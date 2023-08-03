В Карелии бывшего "вагнеровца" обвиняют в массовом убийстве

Боевик ЧВК "Вагнера". Фото: росСМИ

В ночь на 1 августа в деревне Деревянное, расположенной в Карелии (Россия), были найдены останки пяти мужчин и одной женщины среди обломков двух сожженных домов. Органы внутренних дел предполагают, что злоумышленники, пытаясь скрыть следы жестокого преступления, подожгли жилье.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно про подозреваемых

СМИ раскрыли детали личностей подозреваемых. Это двое мужчин в возрасте 37 и 38 лет, которые раньше находились в местах лишения свободы и отбывали наказание вместе.

Россияне, подозреваемые в массовом убийстве. Фото: соцсети

Максим Бочкарев имел на своем счету осуждения за ряд преступлений, включая изнасилование, грабеж и угон. Игорь Софонов был осужден за убийство, разбой, а также за хранение наркотиков. После отбывания наказания Софонов присоединился к частной военной кампании “Вагнер” и вернулся домой после получения ранения. В ходе слушаний Софонов подчеркивал свою принадлежность к военнослужащим.

Экс-вагнеровец Игорь Софонов. Фото: соцсети

Оба подозреваемых теперь находятся под арестом, ожидая дальнейшего расследования. В случае признания вины за массовое убийство их может ожидать пожизненное заключение согласно российскому законодательству.

Напомним, что российские солдаты стали все чаще признаваться в убийствах жителей Мариуполя. Так, один оккупант на камеру рассказывает, какие зверства совершал против мариупольцев.

Также мы сообщали, что в России в Краснодарском крае задержан мужчина, который может быть причастен к убийству заместителя начальника отдела мобилизационной работы администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Отмечается, что подозреваемый 1959 года рождения.