Взрыв в Москве 3 августа: что известно

В центре Москвы прогремел взрыв: полиция ловит вооруженного мужчину
Вооруженный мужчина бросил гранату в машину на Красногвардейском проезде возле небоскреба "Москва-сити" в центре российской столицы. В результате взрыва поврежден автомобиль.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Как отмечается, сначала неизвестный сел в авто и стал угрожать водителю пистолетом. Тот испугался и сбежал.
После этого вооруженный мужчина дернул чеку гранаты, оставил ее в салоне и скрылся.
"Полиция ищет мужчину в голубом", — говорится в сообщении.
Атаки на "Москва-сити"
Ночью 30 июля в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Позже стало известно, что дроны ударили по центру "Москва-сити".
Дроновая атака на здание повторилась в ночь на 1 августа.
Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа в селе Деревянное, расположенном в Карелии (Россия), были найдены останки пяти мужчин и одной женщины среди обломков двух сожженных домов. Российские правоохранители подозревают в этом преступлении "демобилизованного" бойца ЧВК "Вагнера", участвовавшего в боевых действиях в Украине.