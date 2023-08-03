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В центре Москвы прогремел взрыв: полиция ловит вооруженного мужчину

3 августа 2023 20:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрыв в Москве 3 августа: что известно
Вооруженный мужчина взорвал гранату в центре Москвы
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вооруженный мужчина бросил гранату в машину на Красногвардейском проезде возле небоскреба "Москва-сити" в центре российской столицы. В результате взрыва поврежден автомобиль.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Как отмечается, сначала неизвестный сел в авто и стал угрожать водителю пистолетом. Тот испугался и сбежал.

После этого вооруженный мужчина дернул чеку гранаты, оставил ее в салоне и скрылся.

"Полиция ищет мужчину в голубом", — говорится в сообщении.

Сообщение о взрыве в Москве 3 августа
Сообщение о взрыве в Москве 3 августа

Атаки на "Москва-сити"

Ночью 30 июля в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Позже стало известно, что дроны ударили по центру "Москва-сити".

Дроновая атака на здание повторилась в ночь на 1 августа.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа в селе Деревянное, расположенном в Карелии (Россия), были найдены останки пяти мужчин и одной женщины среди обломков двух сожженных домов. Российские правоохранители подозревают в этом преступлении "демобилизованного" бойца ЧВК "Вагнера", участвовавшего в боевых действиях в Украине.

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