У Сумах працівники ДСНС врятували чоловіка, якого придавила автівка
Вчора, 20 квітня, надзвичайники у Сумах врятували чоловіка, якого придавив автомобіль. Медпрацівники надали постраждалому необхідну допомогу та доправили його до лікарні.
Про це повідомляє ДСНС.
Надзвичайники врятували чоловіка, який опинився під авто
"20 квітня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги. Випадковий перехожий побачив руку, яка виглядала з-під низу воріт приватного подвір’я та почув крики чоловіка про допомогу", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, чоловік проводив ремонтні роботи автівки. Він перебував під моторним відсіком мікроавтобуса, який його придавав.
На місце виклику прибуло відділення пожежно-рятувальної частини. Надзвичайникам за допомогою спеціального ручного механізованого інструменту вдалося дістати постраждалого з-під автівки.
Нагадаємо, наразі рятувальники продовжують допомагати людям, які страждають від наслідків весняної повені. Вони працюють старанно, щоб забезпечити мешканців необхідними ресурсами, та щоб евакуювати тих, хто опинився у скрутному становищі.
Також ми писали, в ДСНС повідомили, що зранку 7 квітня у Сумах сталася пожежа в приватному будинку. Під час інциденту вдома були чотири малолітні дитини. Дівчинка 2012 року народження врятувала своїх братиків та сестричку з вогню.