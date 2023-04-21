У Сумах працівники ДСНС врятували чоловіка, якого придавила автівка

Рятівник та працівники лікарні допомагають чоловіку, якого придавив мікроавтобус. Фото: ДСНС

Вчора, 20 квітня, надзвичайники у Сумах врятували чоловіка, якого придавив автомобіль. Медпрацівники надали постраждалому необхідну допомогу та доправили його до лікарні.

Про це повідомляє ДСНС.

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"20 квітня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги. Випадковий перехожий побачив руку, яка виглядала з-під низу воріт приватного подвір’я та почув крики чоловіка про допомогу", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, чоловік проводив ремонтні роботи автівки. Він перебував під моторним відсіком мікроавтобуса, який його придавав.

На місце виклику прибуло відділення пожежно-рятувальної частини. Надзвичайникам за допомогою спеціального ручного механізованого інструменту вдалося дістати постраждалого з-під автівки.

Чоловік, якого придавив мікроавтобус. Фото: ДСНС

Надзвичайники рятують постраждалого з-під автівки. Фото: ДСНС

Надзвичайники дістали чоловіка з-під автівки. Фото: ДСНС

Нагадаємо, наразі рятувальники продовжують допомагати людям, які страждають від наслідків весняної повені. Вони працюють старанно, щоб забезпечити мешканців необхідними ресурсами, та щоб евакуювати тих, хто опинився у скрутному становищі.

Також ми писали, в ДСНС повідомили, що зранку 7 квітня у Сумах сталася пожежа в приватному будинку. Під час інциденту вдома були чотири малолітні дитини. Дівчинка 2012 року народження врятувала своїх братиків та сестричку з вогню.