В Сумах работники ГСЧС спасли мужчину, которого придавил автомобиль
Вчера, 20 апреля, чрезвычайники в Сумах спасли мужчину, которого придавил автомобиль. Медработники оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили в больницу.
Об этом сообщает ГСЧС.
Чрезвычайники спасли мужчину, который оказался под авто
"20 апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи. Случайный прохожий увидел руку, которая выглядывала из-под низа ворот частного двора и услышал крики мужчины о помощи", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина проводил ремонтные работы автомобиля. Он находился под моторным отсеком микроавтобуса, который его придавал.
На место вызова прибыло отделение пожарно-спасательной части. Чрезвычайникам с помощью специального ручного механизированного инструмента удалось достать пострадавшего из-под машины.
Напомним, спасатели продолжают помогать людям, которые страдают от последствий весеннего наводнения. Они работают тщательно, чтобы обеспечить жителей необходимыми ресурсами и эвакуировать тех, кто оказался в затруднительном положении.
Также мы писали, в ГСЧС сообщили, что утром 7 апреля в Сумах произошел пожар в частном доме. Во время инцидента дома находились четыре малолетних ребенка. Девочка 2012 года рождения спасла своих братиков и сестричку из огня.