В Сумах работники ГСЧС спасли мужчину, которого придавил автомобиль

Спаситель и работники больницы помогают мужчине, которого придавил микроавтобус. Фото: ГСЧС

Вчера, 20 апреля, чрезвычайники в Сумах спасли мужчину, которого придавил автомобиль. Медработники оказали пострадавшему необходимую помощь и доставили в больницу.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"20 апреля в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости оказания помощи. Случайный прохожий увидел руку, которая выглядывала из-под низа ворот частного двора и услышал крики мужчины о помощи", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина проводил ремонтные работы автомобиля. Он находился под моторным отсеком микроавтобуса, который его придавал.

На место вызова прибыло отделение пожарно-спасательной части. Чрезвычайникам с помощью специального ручного механизированного инструмента удалось достать пострадавшего из-под машины.

Мужчина, которого придавил микроавтобус. Фото: ГСЧС

Чрезвычайники спасают пострадавшего из-под машины. Фото: ГСЧС

Чрезвычайники достали мужчину из-под автомобиля. Фото: ГСЧС

Напомним, спасатели продолжают помогать людям, которые страдают от последствий весеннего наводнения. Они работают тщательно, чтобы обеспечить жителей необходимыми ресурсами и эвакуировать тех, кто оказался в затруднительном положении.

Также мы писали, в ГСЧС сообщили, что утром 7 апреля в Сумах произошел пожар в частном доме. Во время инцидента дома находились четыре малолетних ребенка. Девочка 2012 года рождения спасла своих братиков и сестричку из огня.