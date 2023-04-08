У Сумах 11-річна дівчинка врятувала трьох дітей з пожежі

Рятувальник гасить вогонь/Фото: google.com

Зранку 7 квітня у Сумах сталася пожежа в приватному будинку. Під час інциденту вдома були чотири малолітні дитини. Дівчинка 2012 року народження врятувала своїх братиків та сестричку з вогню.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Пожежа виникла у приватному житловому будинку по вулиці Пантелеймона Куліша.

"Коли більшість дітей ще спали, 5-ти річний хлопчик повідомив найстаршій сестричці, що в їхньому помешканні виникла пожежа. Дівчинка Нікіта (2012 р.н) не розгубилась і спробувала самостійно загасити пожежу, але це їй не вдалось", — йдеться у повідомленні.

Нікіта не здалася та почала рятувати дітей у будинку. Дівчинка виносила на руках братика та сестричку (1 та 4 роки), а найстарший хлопчик самостійно покинув місце інциденту.

Крики дітей почули сусіди. Вони забрали їх до свого помешкання та викликали рятувальників, які прибули за 5 хвилин.

В будинку горіли меблі, побутова техніка, покрівля та перекриття. Вогонь поширювався по горючих конструкціях, однак рятувальникам вдалося його побороти.

У ДСНС вкотре закликали українців бути відповідальними, цінувати життя своїх дітей та не залишати їх без нагляду.

Нагадаємо, 2 квітня в Ізмаїлі сталася пожежа у п’ятиповерхівці. Одна людина загинула та ще 18 мешканців будинку довелося евакуювати.

Також ми писали, що у суботу, 1 квітня, до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на вулиці Авіаторів у місті Узин Київської області. Внаслідок пожежі, яка виникла на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку, мешканцям довелося залишити свої квартири.

Додамо, що 25 березня в Київській області зафіксовано 66 пожеж. З них 47 — це спалах трав'яного настилу на загальній площі майже 80 га.

Як зазначають у ДСНС, наймасштабніше вигорання сухої рослинності спостерігається на території Бориспільського району.