В Сумах 11-летняя девочка спасла троих детей из пожара

Спасатель гасит огонь/Фото: google.com

Утром 7 апреля в Сумах произошел пожар в частном доме. Во время инцидента дома находились четыре малолетних ребенка. Девочка 2012 года рождения спасла своих братиков и сестричку из огня.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Пожар возник в частном жилом доме по улице Пантелеймона Кулиша.

"Когда большинство детей еще спали, 5-ти летний мальчик сообщил старшей сестре, что в их доме возник пожар. Девочка Никита (2012 г.р.) не растерялась и попыталась самостоятельно потушить пожар, но это ей не удалось", — говорится в сообщении.

Никита не сдалась и начала спасать детей в доме. Девочка выносила на руках братика и сестричку (1 и 4 года), а самый старший мальчик самостоятельно покинул место инцидента.

Крики детей услышали соседи. Они забрали их в свое жилье и вызвали спасателей, которые прибыли за 5 минут.

В доме горела мебель, бытовая техника, кровля и перекрытие. Огонь распространялся по горючим конструкциям, однако спасателям удалось его побороть.

В ГСЧС призвали украинцев быть ответственными, ценить жизнь своих детей и не оставлять их без присмотра.

Напомним, 2 апреля в Измаиле произошел пожар в пятиэтажке. Один человек погиб и еще 18 жителей дома пришлось эвакуировать.

Также мы писали, что в субботу, 1 апреля, в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Авиаторов в городе Узин Киевской области. В результате пожара, который возник на последнем этаже пятиэтажного дома, жильцам пришлось покинуть свои квартиры.

Добавим, что 25 марта в Киевской области зафиксировано 66 пожаров. Из них 47 — это вспышка травяного настила на общей площади почти 80 га.

Как отмечают в ГСЧС, наиболее масштабное выгорание сухой растительности наблюдается на территории Бориспольского района.