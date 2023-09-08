У СІЗО Князєв, ймовірно, продовжує брати участь у "темних справах"

Суддя Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: із соцмереж

Ексголова Верховного суду, а нині суддя ВС Всеволод Князєв, який перебуває в СІЗО, продовжує брати активну участь у хабарницьких справах. Попри відсторонення від посади він допомагає у справі Костянтина Жеваго.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

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Як відом, Кравець виявив в Єдиному реєстрі судових рішень "Окрему думку судді Князєва Всеволода Сергійовича" у справі компанії Ferrexpo AG, датовану 11 серпня 2023 року.

"Це окрема думка судді Князєва Всеволода Сергійовича від, увага — 11.08.2023 року, по тій самій справі у якій його підозрюють в отриманні хабаря та передачі хабаря ще 14 суддям ОЗУ Великої палати незаконно зареєстрованого Верховного суду (не України)", — здивувався адвокат.

Він додав, що перебуваючи у СІЗО, суддя Князєв, не будучи відстороненим від посади, виготовляє та якимось чином надає для реєстрації і внесення цієї окремої думки до єдиного реєстру судових рішень.

"Фактично Князєв може зараз ще іменем України визнати їх всіх незаконними та розформувати. Я вже нічому не дивуюсь", — наголосив Кравець.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар розміром 2,7 млн доларів США отримав голова суду Всеволод Князєв.