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В СИЗО Князев, вероятно, продолжает участвовать в "темных делах"

8 сентября 2023 13:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В СИЗО Князев, вероятно, продолжает участвовать в "темных делах"
Судья Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Находящийся в СИЗО экспредседатель Верховного суда, а ныне судья ВС Всеволод Князев продолжает активно участвовать во взяточнических делах. Несмотря на отстранение от должности, он помогает по делу Константина Жеваго.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец.

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Как известно, Кравец обнаружил в Едином реестре судебных решений "Отдельное мнение судьи Князева Всеволода Сергеевича" по делу компании Ferrexpo AG, датированное 11 августа 2023 года.

"Это отдельное мнение судьи Князева Всеволода Сергеевича от, внимание — 11.08.2023 года, по тому же делу, в котором его подозревают в получении взятки и передаче взятки еще 14 судьям ОПГ Большой палаты незаконно зарегистрированного Верховного суда (не Украины)", — удивился адвокат.

Он добавил, что находясь в СИЗО, судья Князев, не будучи отстранен от должности, производит и каким-то образом предоставляет для регистрации и внесения этого отдельного мнения в единый реестр судебных решений.

"Фактически Князев может сейчас еще именем Украины признать их всех незаконными и расформировать. Я уже ничему не удивляюсь", — подчеркнул Кравец.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку в размере 2,7 млн долларов США получил председатель суда Всеволод Князев.

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