В СИЗО Князев, вероятно, продолжает участвовать в "темных делах"
Находящийся в СИЗО экспредседатель Верховного суда, а ныне судья ВС Всеволод Князев продолжает активно участвовать во взяточнических делах. Несмотря на отстранение от должности, он помогает по делу Константина Жеваго.
Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец.
Как Князев из СИЗО принимает участие в деле Жеваго
Как известно, Кравец обнаружил в Едином реестре судебных решений "Отдельное мнение судьи Князева Всеволода Сергеевича" по делу компании Ferrexpo AG, датированное 11 августа 2023 года.
"Это отдельное мнение судьи Князева Всеволода Сергеевича от, внимание — 11.08.2023 года, по тому же делу, в котором его подозревают в получении взятки и передаче взятки еще 14 судьям ОПГ Большой палаты незаконно зарегистрированного Верховного суда (не Украины)", — удивился адвокат.
Он добавил, что находясь в СИЗО, судья Князев, не будучи отстранен от должности, производит и каким-то образом предоставляет для регистрации и внесения этого отдельного мнения в единый реестр судебных решений.
"Фактически Князев может сейчас еще именем Украины признать их всех незаконными и расформировать. Я уже ничему не удивляюсь", — подчеркнул Кравец.
Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку в размере 2,7 млн долларов США получил председатель суда Всеволод Князев.