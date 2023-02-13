У Румунії 13 лютого стався землетрус: що відомо

У Румунії стався землетрус магнітудою понад 5 балів
13 лютого 2023 17:23
Землетрус сколихнув Румунію
Землетрус магнітудою 5,2 бала трапився у Румунії.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
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